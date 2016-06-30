Посол Італії прокоментував ухвалення Лігурією резолюції про визнання Криму "територією РФ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції.

«Мені не подобається те, що відбувається зараз в Лігурії», - заявив він.

За його словами, регіони можуть пропонувати уряду обирати курс, але остаточне рішення ухвалює керівництво країни. «Що стосується Лігурії, я не дуже добре знаю, що сталося…Адміністративні органи регіонів можуть пропонувати уряду обирати якійсь політичний курс, але не обов’язково уряд дослухається до них», - пояснив посол.

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Він також наголосив, що питання зовнішньої політики не входить до компетенції регіонів. «Позиція Італії найбільш передбачувана серед країн ЄС, серйозна і послідовна, відповідає політичній лінії ЄС», - додав Романо.

Як повідомляли ЗМІ, 29 червня італійський регіон Лігурія прийняв резолюцію про визнання анексованого Криму територією Росії.

Нагадаємо, у середині травня регіональна рада північно-східного регіону Італії Венето (центр у Венеції) звернулася до уряду Італії із вимогою скасувати санкції ЄС проти РФ та визнати окупований Росією Крим російським. Тоді Міністерство закордонних справ Італії заявило, що Італія не визнає незаконну анексію Криму Росією після того, як регіональна влада північно-східного регіону Італії Венето (центр у Венеції) прийняла резолюцію, у якій вимагала визнати Крим російським.