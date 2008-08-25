Уночі в Яценюка відірвали алюмінієву кружку з грішми

Минулої ночі на вулиці Головній у Чернівцях, біля магазину «Букініст», який розташований навпроти обласного управління МВС, невідомі пошкодили пам’ятний знак, присвячений нинішньому голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН автор ідеї пам’ятника, художник Анатолій ФЕДІРКО, невідомі зловмисники «здійснили наругу над артефактом», пошкодивши нижню раму на пам’ятникові, виготовленому у вигляді невеликої фотокартини, у місці, «де напис сповіщав, що це зображення чернівчанина Арсенія ЯЦЕНЮКА у дитинстві, де він стоїть в оточенні рідної сестри та інших дівчаток».

Сама ж картина, прикріплена до стіни магазину «Букініст», залишилася на місці, однак, за словами А.ФЕДІРКА, невідомі відірвали і кинули на землю прикріплений поряд на металічному ланцюгу алюмінієвий кухоль з написом «Для пожертв на розвиток українського парламентаризму».

«Це була свідома акція людей, які зовсім не бомжі, і які ставили за мету просто знищити пам’ятник саме напередодні приїзду у місто пана ЯЦЕНЮКА. Тривожить те, що цей акт вандалізму відбувся за кілька метрів від приміщення обласної міліції», - сказав А.ФЕДІРКО. (За повідомленням прес-служби Чернівецької облради, 27 серпня передбачається приїзд до Чернівців голови ВРУ А.ЯЦЕНЮКА, який має намір особисто відвідати ряд районів Буковини, що постраждали від катастрофічного липневого паводку - УНІАН).

А.ФЕДІРКО водночас зазначив, що вже встиг «відновити раму фотопортрета спікера і знову прикріпити на місце кружку».

Як передавав УНІАН, 14 липня у Чернівцях, чернівецький художник А.ФЕДІРКО відкрив символічний пам’ятник землякові – голові Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКУ. Так званий пам’ятник нагадує ікону, на якій зображений сам А.ЯЦЕНЮК у дитинстві, в оточенні сестер. Поряд до розміщеного зображення прибита ланцюгом алюмінієва кружка, на якій написано: «Для пожертв на розвиток українського парламентаризму». Після відкриття знаку десятки чернівчан почали кидати монети і гривні у кружку.

[ назад ]