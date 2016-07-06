Шлях в нікуди: Клімкін розповів про наслідки легітимізації бойовиків на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде.

Як наголосив Клімкін, Україна повністю віддана виконанню Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях.

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"Виконання Мінських домовленостей - як шляху до миру на Донбасі, і, звичайно, Донбас - це не просто територія, це в першу чергу люди, мешканці Донбасу. Вони більше двох років знаходяться під шаленою російською пропагандою, і, звичайно, ми маємо в першу чергу завоювати (прихильність - УНІАН) цих людей. І ми завжди чітко казали і кажемо, що ми готові до виконання «Мінська», в тому числі і до надання Донбасу додаткових можливостей в плані місцевого самоврядування, відповідний закон схвалено", - заявив Клімкін.

"Але хочу дуже чітко підкреслити: ці можливості саме урядування, вони для українського Донбасу, для того, щоб мешканці Донбасу взяли в свої руки повернення до нормального життя, а не для легітимізації тих, хто був приведений до влади в результаті присутності на Донбасі російських регулярних військ, найманців і російської зброї", - наголосив Клімкін.

"Легітимізація тих, хто знаходиться там сьогодні при владі, приведе Донбас в нікуди, оскільки це зацементує Донбас як російський протекторат з методами керування, схожими на мафіозні", - підкреслив Клімкін.