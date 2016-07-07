Держсекретар США прибув до Києва (фото)
Держсекретар США Джон Керрі прибув до Києва, повідомили УНІАН у прес-службі посольства США.
"Літак (на борту якого перебував Джон Керрі – УНІАН) приземлився орієнтовно об 11.30", - зазначили у посольстві.
Наразі держсекретар США прямує до Адміністрації президента України для переговорів з президентом Петром Порошенком.
За інформацією прес-служби глави держави, зустріч Керрі та Порошенка відбудеться орієнтовно о 12.50, після неї політики дадуть спільний брифінг.
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Як повідомляє Держдепартамент США, Керрі сьогодні також зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Крім того запланована зустріч з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
В рамках візиту Керрі обговорить з українськими лідерами прогрес в реформах, реалізацію Мінських угод та інші питання.
Після України Керрі вирушить на саміт НАТО у Варшаві, який відбудеться 8-9 липня.