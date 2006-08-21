Президент зустрівся з лідерами кримсько-татарського народу

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із лідерами кримсько-татарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч пройшла в офіційній резиденції Президента України у Форосі.

У зустрічі взяли участь народний депутат України, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ, його перший заступник, народний депутат Рефат ЧУБАРОВ, депутат ВР АРК, заступник голови Меджлісу Ремзі ІЛЬЯСОВ, Постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ і голова Держкомнацміграції Сергій РУДИК.

Як повідомив журналістам Президент України, під час зустрічі сторони обговорили весь спектр питань, що стосуються кримськотатарського народу і його місця на півострові. Як наголосив В.ЮЩЕНКО, мета його зустрічей з лідерами кримськотатарського народу – побачити кримськотатарський чинник як чинник стабілізації Криму. За словами Президента, провокації, які відбувалися в недавньому минулому в Криму, були вигідні тим людям, які не хочуть бачити Крим спокійним і стабільним. За словами В.ЮЩЕНКА, таких дій, як пікети, самозахвати земель, не повинно бути, тому зустрічі з кримськотатарськими лідерами слід проводити владі як центральній, так і місцевій, регулярно.

У першій половині вересня пройде засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому головним питанням стане вирішення всього спектру проблем кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в офіційній резиденції у Форосі за підсумками зустрічі з лідерами кримськотатарського народу.

За словами В.ЮЩЕНКА, на засіданні будуть розглянуті питання сфери освіти, сфери інформаційної політики, земельні питання, що стосуються кримських татар.

Як підкреслив Президент, на засідання РНБО в обов`язковому порядку будуть запрошені не лише кримські татари, але й представники різних громадських організацій і представники інших народів, які населяють Крим. За словами глави держави, засідання РНБО допоможе уникнути надалі виникнення тих проблем, які дестабілізують Крим і пов`язані з кримськотатарським народом.