У ВР створено депутатське об'єднання "Антипопулісти"

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосив голова парламенту Андрій Парубій.

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За його словами, співголовами об'єднання обрано депутатів від “Блоку Петра Порошенка” Вадима Денисенка, Дмитра Лубінця та Ірину Суслову.

"Ми об’єдналися через те, що популізм стає величезною загрозою для всіх нас. Популісти роблять дві страшні речі: – крадуть наше майбутнє, адже вони хочуть жити сьогодні і зараз, не думаючи про майбутнє і – сіють паніку в суспільстві. Популіст нагнітає страх, а потім маніпулює проблемами і рішеннями людей. Ми об’єдналися аби розвінчувати міфи, які сіють популісти", - заявив Денисенко під час брифінгу у Верховній Раді.

Він повідомив, що до міжфракційного депутатського об’єднання увійшли 20 народних депутатів.