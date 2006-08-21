Хто буде секретарем РНБО?

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не пропонував йому посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це сказав під час зустрічей з громадськістю на Львівщині, коментуючи заяву народного депутата Анатолій КІНАХА, який у парламенті очолює Комітет з питань національної безпеки і оборони.

Ю.КОСТЕНКО також нагадав, що у 1992 році він був автором Концепції національної безпеки України. Зокрема, він наголосив, що ситуація в Україні на сьогодні була б іншою, якби свого часу було впроваджено його концепцію інформаційної безпеки як складову національної безпеки держави.

Як повідомляв УНІАН, А.КІНАХ, який працював секретарем РНБО після Петра ПОРОШЕНКА, минулого тижня висловив упевненість, що Ю.КОСТЕНКО зможе ефективно працювати на цій посаді, бо знає його по роботі на відповідальних постах понад десять років. “Тож я готовий презентувати його на всіх рівнях”, - підкреслив А.КІНАХ.

Водночас УНП під проводом Ю.КОСТЕНКА негативно оцінила останні політичні кроки В.ЮЩЕНКА, зокрема призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром, і заявила про перехід в опозицію до влади.