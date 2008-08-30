Росія може створити базу Чорноморського флоту в Сухумі

Чорноморський флот може використовувати як військово-морську базу порт Сухумі, заявив РІА “Новости” в п`ятницю командувач ЧФ під час грузино-абхазського конфлікту 1992 року Едуард Балтін.

"Абхазький порт Очамчира мілководний, а в Сухумі цілком реально розмістити кораблі Чорноморського флоту, наприклад, бригаду кораблів з охорони водного району (ОВР) в кількості до 30 одиниць", - сказав Балтін, коментуючи пропозицію абхазького президента Сергія Багапша створити на території республіки пункт базування ЧФ.

Адмірал зазначив, що до такої бригади ОВР могли б увійти три дивізіони - дивізіон малих протичовнових кораблів для контролю за морською акваторією, дивізіон малих ракетних кораблів або катерів як ударна сила, а також дивізіон тральщиків для забезпечення безпеки мореплавання.

За його словами, у вантажному порту Сухумі є великий причал, який нині не використовується, бо в цьому місці було затоплено кілька суден ще під час конфлікту 1992 року.

"Якщо очистити акваторію вантажного порту, то тут цілком можна облаштувати військову гавань, щоб розмістити до бригади кораблів ЧФ", - уточнив адмірал.

Президент Абхазії Сергій Багапш заявив у середу журналістам, що влада республіки вживатиме заходи у відповідь з огляду на нарощування угруповання НАТО в Чорному морі.

"Ми надалі зробимо так, щоб кораблі Чорноморського флоту могли тимчасово базуватися у нас", - підкреслив Багапш.