Джерело злочину: глава Міноборони Польщі поклав відповідальність за Волинську трагедію й на Росію

Про це він заявив в ефірі Польського телебачення, передає "ЄвроПравда".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, яка нині роль російської пропаганди у висвітленні подій на Волині 1943-1944 рр., Мацеревич зазначив, що роздмухування трагедії в російський пропаганді очевидне.

Однак, за словами Мацеревича, це не повинно заважати розгледіти роль самої Росії в нагнітанні міжетнічного конфлікту, який зараз у Польщі хочуть офіційно визнати геноцидом.

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"Це очевидно (роздування негативної ролі українців у Волинській трагедії російською пропагандою)... Однак це не повинно заважати нам розгледіти... що справжнім ворогом, тим, хто використовував частину націоналістичних сил українців для того страшного злочину, геноциду, є Росія. Там джерело цього страшного злочину", – зазначив Мацеревич.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Сейм Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом, "скоєним українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що "відпрацьовує реакцію" на таку новину, тому що "питання важливий і чутливий".

Під час останнього візиту до Варшави Петро Порошенко поклав квіти до пам'ятника жертвам Волинської трагедії, ставши на коліно перед ним. Досі жоден з українських високопосадовців, які приїжджали в польську столицю, не відвідували Волинський сквер з пам'ятником.