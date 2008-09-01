Яценюк про освіту, світові рейтинги, іноземні мови та світле майбутнє

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що протягом десяти-п‘ятнадцяти років українські навчальні заклади потраплять до світових рейтингів.

Як повідомила прес-служба ВР, про це А.ЯЦЕНЮК сказав, вітаючи з початком навчального року професорсько-викладацький склад і студентів Київського національного торговельно-економічного університету.

Результатом реформування вищої освіти, на думку А.ЯЦЕНЮКА, має стати узгодження кількості спеціальностей, які є на сьогодні, і потреби економіки у цих спеціальностях, державне замовлення і потреби економіки у цьому державному замовленні. За його словами, конкурентноздатність української економіки це «не газ, не нафта, не корисні копалини», а освічена людина, яка здатна мислити і приймати рішення.

При цьому він зазначив, що не бачить альтернативи Болонському процесу, у який вступила Україна. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «з огляду на це ми повинні адаптувати ті умови Болонського процесу, які притаманні Україні, які необхідні в українському навчальному процесі, до нас і, таким чином, отримати максимум для того, щоб українська освіта отримала саму ключову характеристику це якість освіти, а ні в якому випадку не кількість». Він наголосив, що саме якість освіти є визначальною в побудові й у структурі економіки.

Серед освітніх пріоритетів А.ЯЦЕНЮК назвав вивчення іноземних мов. «Виключно ці люди зможуть бути рушійною силою країни, в цьому я переконаний», - зазначив він.

Звертаючись до студентів, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я добре пригадую, як сімнадцять років тому я також стояв майже в такій самій обстановці, така ж сама була погода, такі ж самі світлі думки, і я був з такими самими сподіваннями, як і зараз на навчання, на освіту, на світле майбутнє». «І ви, і ми, і наше покоління - ми всі діти незалежності. Але ви саме те правдиве покоління незалежності, від якого буде залежати побудова подальшої Української держави», - сказав голова Верховної Ради.