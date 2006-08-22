Луценко свого куратора від Януковича у гріш не ставить

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вкрай критично ставиться до нещодавнього призначення колишнього начальника УМВС України у Сумській області Миколи ПЛЕХАНОВА на посаду начальника управління з питань діяльності органів юстиції, правоохоронних органів Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам після покладання квітів до Меморіалу працівникам міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я б ПЛЕХАНОВА не взяв би в міліцію ні на яку посаду».

Як повідомляв УНІАН, М.ПЛЕХАНОВ був звільнений з посади керівника УМВС Сумщини після акцій протесту студентів у 2004 році проти створення Сумського національного університету на базі трьох вузів, що мали бути ліквідовані.

За твердженням сумських студентів, саме за керівництва М.ПЛЕХАНОВА міліцією учасники протесту із Сум, які йшли пішки до Києва на знак протесту проти реформування своїх вузів, переслідувалися сумською міліцією, були безпідставно побиті та заарештовані, було розгромлено наметове містечко.