Погода на День Незалежності і вихідні

Завтра у східній половині України та Карпатах, вдень у північних та західних областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території переважно без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у південних, східних областях та в Криму вночі 15-20°, на узбережжі до 23°, вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 12-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24-25 серпня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних, вдень 24 серпня у північних та східних областях місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у південних областях та в Криму 15-20°, вдень 22-27°, 24 серпня у західних та північних областях 19-24°, 25 серпня у південній частині 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

26-27 серпня - у західних областях, а 27 серпня місцями і в північних та центральних короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, на півдні до 22°; вдень 22-27°, у південно-східній частині 26-32°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°; по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

24-25 серпня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 24 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24 серпня 19-24°, 25 серпня 22-27°.

26 серпня - без опадів, 27 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.