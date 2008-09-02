Чи здатна Україна захистити себе своїми силами? (опитування)

Понад 50 відсотків громадян вважають, що Україна сьогодні не здатна захистити себе власними силами.

Такі дані на прес-конференції в УНІАН навів директор інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, посилаючись на результати опитування.

За словами Ю.РУБАНА, до такої думки схиляються 57% респондентів. Натомість 28,9% висловили впевненість в тому, що Україна здатна захистити себе самостійно.

Водночас 45,4% опитаних вважають, що Україні не слід відмовлятися від вступу до НАТО задля збереження добросусідських відносин з Росією.

Коментуючи цю тезу, Ю.РУБАН зазначив, що "результати цього дослідження, як і результати інших, спростовують маніпулятивну тезу про 2/3 громадян, які виступають проти вступу до НАТО".

Опитування проводилося з 21 по 26 серпня серед 2011 респондентів на всій території України. Похибка вибірки становить 2,3%.