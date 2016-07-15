У парламенті не зареєстровано жодного законопроекту про вибори на Донбасі - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", відповідаючи на питання про законодавчі ініціативи щодо особливого статусу Донбасу.

Спікер наголосив, що нині на фронті йде активізація бойових дій, тоді як перший пункт Мінських угод вимагає повного припинення вогню.

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"Яке може зараз стояти питання про виконання 10-11-х пунктів? Сьогодні завдання, яке стоїть перед нами, - захистити Українську державу, зробити потужнішою обороноздатність військ", - сказав Парубій.

Він зауважив, що нині у парламенті "немає і не зареєстровано жодного закону про вибори". "У нас є дискусійний майданчик, на якому ми проговорюємо багато питань, які закладені у переговорних процесах", - зазначив голова ВР.

За його словами, є багато законопроектів щодо статусу окупованих територій, про визнання злочинними організацій, які діють на окупованій території, про позбавлення громадянства звинувачених у сепаратизмі.

"Багато є законодавчих ініціатив. І у нас є дискусійний майданчик, на якому ми обговорюємо, які з них треба приймати першочергово, по яким із них є консенсус", - сказав Парубій.