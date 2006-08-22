Губернатор Донеччини скасував День державного прапора
21:03, 22 серпня 2006Політика
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...з огляду на катастрофу Ту-154
Голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО скасував урочистості з нагоди Дня державного прапора України у зв`язку з катастрофою російського літака Ту-154 під Дзержинськом Донецької області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні ввечері на брифінгу в Донецьку.
«Я вже дав команду відмінити святкові заходи завтрашнього дня», - сказав керівник області.
Програмою передбачалися церемонія підняття державного прапора України, покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку, а також урочисті збори на честь 15 річниці Незалежності України.
В.ЛОГВИНЕНКО виразив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі.
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