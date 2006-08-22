Губернатор Донеччини скасував День державного прапора

Голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО скасував урочистості з нагоди Дня державного прапора України у зв`язку з катастрофою російського літака Ту-154 під Дзержинськом Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні ввечері на брифінгу в Донецьку.

«Я вже дав команду відмінити святкові заходи завтрашнього дня», - сказав керівник області.

Програмою передбачалися церемонія підняття державного прапора України, покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку, а також урочисті збори на честь 15 річниці Незалежності України.

В.ЛОГВИНЕНКО виразив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі.