РНБО може розглянути питання запровадження воєнного стану при продовженні загострення на Донбасі – Турчинов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов. Зокрема, за словами Турчинова, активні агресивні дії російських окупаційних військ призводять до системного погіршення ситуації на сході України.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули 7 українських військових, 14 поранено - АП

«Безперервні обстріли з використанням російськими агресорами забороненої Мінськими угодами потужної зброї, сучасних засобів наведення та корекції вогню призводить до значних втрат серед наших військових. Протягом останньої доби ми втратили 21 військовослужбовця, з яких 7 - загинуло, 14 - поранено», - сказав секретар РНБО, підкресливши, що українські військові «чітко дотримуються Мінських угод та використовують зброю лише у відповідь на криваві провокації російських окупантів».

Турчинов повідомив, що через дипломатичні канали Україна поінформувала своїх західних партнерів щодо цинічного та зухвалого порушення агресором Мінських домовленостей. «У випадку продовження цих небезпечних тенденцій Україна буде вживати всі необхідні заходи для захисту цілісності нашої країни та безпеки громадян, аж до внесення до порядку денного РНБО питання щодо введення воєнного стану», - підкреслив Турчинов.