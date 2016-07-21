Україна може стати стратегічним партнером Заходу перед загрозою альянсу Росії і Туреччини - Міклош

Про це заявив співголова Стратегічної групи радників з просування реформ в Україні Іван Міклош на експертному форумі в Києві.

“Україні важливо враховувати небезпеку, яка виникає у зв'язку зі створенням альянсу Росії і Туреччини після спроби військового перевороту. Цей альянс може бути небезпечним для усього світу", - сказав він.

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На думку Міклоша, це "може створити особливу можливість, оскільки Україна може стати у цих умовах важливим і ключовим партнером Заходу, ліберальною і демократичною країною, яка перебуває під особливою загрозою від альянсу автократичних та неліберальних сусідів".