Україна може стати стратегічним партнером Заходу перед загрозою альянсу Росії і Туреччини - Міклош
13:48, 21 липня 2016Політика
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Україна може стати стратегічним партнером Заходу в умовах можливого формування небезпечного альянсу Росії і Туреччини.
Міклош: Альянс Туреччини та РФ може бути небезпечним для всього світу / sputnik.kg
Про це заявив співголова Стратегічної групи радників з просування реформ в Україні Іван Міклош на експертному форумі в Києві.
“Україні важливо враховувати небезпеку, яка виникає у зв'язку зі створенням альянсу Росії і Туреччини після спроби військового перевороту. Цей альянс може бути небезпечним для усього світу", - сказав він.
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На думку Міклоша, це "може створити особливу можливість, оскільки Україна може стати у цих умовах важливим і ключовим партнером Заходу, ліберальною і демократичною країною, яка перебуває під особливою загрозою від альянсу автократичних та неліберальних сусідів".
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