У ЄЦ кличуть БЮТ назад до коаліції, попри всі претензії до Тимошенко

Прийняття фракціями БЮТ, Партії регіонів та КПУ у Верховній Раді законопроектів, що руйнують чинний конституційний лад у державі – є змовою заради узурпації влади в Україні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії “Єдиний центр”.

У документі зазначається, що “причиною таких дій стали особисті владні амбіції Юлії ТИМОШЕНКО, яка реалізувала сценарій по знищенню Демократичної коаліції, який вигідний антидержавним силам як в Україні, так і за її межами”.

“Єдиний Центр” неодноразово заявляв, що, “цинічно прикриваючись голосними заявами про єдність демократичних сил, ігноруючи думку виборців та рядових членів БЮТ, ТИМОШЕНКО вже протягом тривалого часу узгоджувала свої дії з верхівкою Партії регіонів та КПУ”.

Як підкреслюють автори заяви, свідченням цього є їх спільна позиція щодо змін до Конституції, лобіювання неукраїнських інтересів в енергетичній сфері, перерозподіл стратегічних державних активів на користь наближених до БЮТ та Партії регіонів бізнес-груп.

“Заради амбіцій свого лідера, - йдеться далі в заяві, - БЮТ постійно ігнорував виконання Коаліційної угоди. Ця політична сила зрадила партнерів по демократичному табору, своїх виборців та національні інтереси України”.

“Результатом таких дій стала реальна загроза втрати державного суверенітету та встановлення корумпованого владного режиму”, - наголошує “Єдиний центр”.

“Єдиний Центр” бачить лише єдиний шлях для подолання цієї загрози - БЮТ повинен проголосувати за відміну прийнятих антиконституційних законів та повернутися до виконання коаліційної угоди”, - наголошується в заяві.