У МЗС не сумніваються, що саміт ЄС "матеріалізує" ініціативи Ющенка

Сподіваюся, що рішення Саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 вересня у французькому Евіані, спростують песимістичні прогнози скептиків та посилять позиції прихильників європейської інтеграції України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ у переданому УНІАН прес-службою МЗС України коментарі з приводу саміту Україна-ЄС в Евіані.

Він зазначив, що не має сумніву, що саміт “матеріалізує ініціативи Президента України про укладення з ЄС не оновленої партнерської чи сусідської угоди, на чому наполягав ЄС, а саме угоди про асоціацію”. За його словами, “у цьому контексті буде також продемонстровано відкритість Європейського Союзу для України та підтверджено європейський вибір України як держави, що має спільну з ЄС історію та поділяє з ним спільні цінності”. “Таким чином ми нарешті сформуємо надійну юридичну основу для процесу поступової та твердої інтеграції України в ЄС з урахуванням успішного досвіду наших європейських партнерів”. – переконаний заступник міністра закордонних справ України.

Він впевнений, що “результати цього форуму мають відчути і звичайні українські громадяни, оскільки буде надано відповідь на їхнє багаторічне прагнення безперешкодно подорожувати кордонами держав-членів ЄС. Буде дано старт діалогу про запровадження в перспективі взаємного безвізового режиму у відносинах Україна-ЄС”.

На думку К.ЄЛІСЄЄВА, “саміт стане історичною подією на шляху наближення України та ЄС і переходу до нового формату відносин, який базуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Він засвідчить солідарність європейської спільноти з Україною в питаннях забезпечення її національної безпеки на фоні конфлікту в Грузії та підтримку в цьому зв’язку активних миротворчих зусиль нашої країни”.

Як наголосив заступник керівника зовнішньополітичного відомства України, “результати Саміту сприятимуть консолідації українського суспільства навколо європейських цінностей, позитивно вплинуть на темпи та якість внутрішньоекономічних перетворень, прискорять процеси подальшої модернізації Української держави”.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у французькому Евіані відбудеться самміт Україна-ЄС. Україна очікує від французького президентства у ЄС посилення співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Учора, 4 вересня, інтернет-видання EUobserver із посиланням на AFP повідомило, що країни Європейського Союзу готові назвати нову угоду з Україною Угодою про асоціацію, але не готові визнати її європейську перспективу.

За інформацією видання, 3 вересня країни-члени ЄС погодили проект підсумкової заяви самміту Україна-ЄС, в якому йдеться, що країни-члени ЄС планують визнати “європейські прагнення України” і “зберегти відкритим шлях для подальшого прогресивного розвитку відносин Україна-ЄС”.

ЄС також готовий назвати нову двосторонню угоду з Україною Угодою про асоціацію, запровадивши глибокі політичні контакти і розпочавши діалог про безвізовий режим.

Водночас, зазначає видання, проект підсумкової заяви не передбачає визнання “європейської перспективи” для України.

EUobserver зазначає, що проти слова “перспектива” в проекті фінальної заяви виступили Нідерланди, Бельгія та Німеччина.