ЄЦ вимагає від всіх політсил консолідованої позиції щодо Грузії

Партія “Єдиний Центр” виступає з вимогою до всіх політичних сил України виступити з консолідованою позицією щодо подій у Грузії. На цьому акцентується у заяві політичної ради партії, текст якої передано УНІАН.

Як наголошує лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ, “збереження миру в цьому регіоні значною мірою зменшить загрози для України”. “Ми вимагаємо від всіх політичних сил України виступити з консолідованою позицією щодо подій у Грузії”, - підкреслив І.КРІЛЬ.

На його переконання, російсько-грузинський конфлікт вимагає чіткої позиції української влади. “Єдиний Центр” проти використання зброї у вирішенні будь-яких внутрішніх та міждержавних конфліктів. Загибель і страждання людей не виправдовує жодна політична мета”, - зазначається у заяві..

Крім того, “Єдиний Центр” наголошує на неподільності та територіальній цілісності Грузії як і будь-якої іншої держави, що передбачено нормами міжнародного права.

“Ми закликаємо Російську Федерацію вивести свої збройні сили на позиції, які вони займали перед початком конфлікту. Спокій і стабільність на Кавказі має забезпечити міжнародний миротворчий контингент”, - заявив лідер партії.

Він вважає, що Україні потрібно негайно вжити дієвих заходів щодо посилення національної безпеки та обороноздатності держави, включаючи достатній рівень фінансування Збройних сил України.

“Ми закликаємо посилити заходи щодо інтеграції України до дієвої системи колективної безпеки. Лише це гарантуватиме нашій державі територіальну цілісність і державний суверенітет”, - наголошується у заяві.