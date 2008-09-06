Ківалов думає, що Москва може вигнати українських заробітчан

Регіонал Сергій Кивалов вважає, що відмова у в`їзді на територію України російському ученому-історикові, директорові науково-дослідного інституту, депутатові Державної Думи Російської Федерації Сергію Маркову «не піддається логіці».

Це можна сприймати як «акт шкідництва, спрямований на підрив зовнішньої політики України», заявив Ківалов в коментарі УНІАН.

Сергій Марков ніколи не здійснював недружніх дій і не робив негативних заяв щодо України, а приїхав до нас на запрошення українських організаторів, як доповідач на міжнародній науково-практичній конференції «Україна і Росія: оцінки сторінок сучасної історії», знакового наукового і культурного форуму, нагадав нардеп. «У цьому світлі, репресії по відношенню до Сергія Маркова свідчать про головне: про те, що в Україні бояться діалогу, будують негостинну, поліцейську державу, прагнуть до міжнародної ізоляції. Хіба це правда?». Ківалов вважає, що процедури, винайдені, щоб поставити заслін шпигунам і терористам, нинішніми властями України «стали систематично застосовуватися до діячів науки, культури в рамках цинічної кампанії з погіршення українсько-російських відносин».

«У пресі вітчизняні горе-«чорносписочники» насмілюються посилатися на міжнародну практику. Так от, щоб вони знали, в міжнародній практиці скривджена держава вдається до реторсії у формі обмежень у відповідь на візити іноземних громадян, - заявив Ківалов. - А МЗС України чудово відомо, що на заробітках в Росії перебувають 4 мільйони громадян України. Чого ж добиваються наші чиновники? Масового видворення українських працівників з Росії? А хто годуватиме їхні сім`ї, якщо вони втратять заробіток?

Нарешті, головне. У МЗС України краще за інших знають, що в жовтні цього року гостро постає питання про продовження дії основного українсько-російського договору – про дружбу і співпрацю. Простої заяви однієї із сторін достатньо, щоб договір втратив силу і перетворив тим самим Україну і Росію – принаймні, формально – в недружні держави. На вересень були заплановані консультації українських і російських парламентарів, за участі, до речі, і співголови депутатської групи Держдуми РФ по міжпарламентських зв`язках з Україною Сергія Маркова».

У цих умовах, упевнений нардеп, провокувати нашого сусіда і стратегічного партнера – це «більш ніж непрофесіоналізм. Це свідоме шкідництво».

Ківалов додав, що він сам і інші депутати добиватимуться офіційних пояснень і залучення винних до відповідальності.