Домовленості між ПР і БЮТ досягалися на найвищому рівні?

Домовленості між Партією регіонів та Блоком Юлії Тимошенко щодо спільного голосування у Верховній Раді досягалися на найвищому рівні.

Про це в інтерв’ю радіо “Свобода” заявив народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА.

“Попередні рішення на партійному рівні в нас були. До початку сесії збиралася політрада Партії регіонів. Але, наприклад, коли я відпочивав, були якісь домовленості на найвищому рівні”, - сказав він.

Водночас Л.КОЖАРА зауважив, що особисто він не брав участі в переговорах. “Але в понеділок (1 вересня – УНІАН) відбулась політрада Партії регіонів, і певні політичні рішення були ухвалені разом. Внаслідок цього були очевидні деякі голосуванні у ВР”, - сказав народний депутат.