Домовленості між ПР і БЮТ досягалися на найвищому рівні?
11:57, 07 вересня 2008Політика
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Нардеп Кожара "чув дзвін"...
Домовленості між Партією регіонів та Блоком Юлії Тимошенко щодо спільного голосування у Верховній Раді досягалися на найвищому рівні.
Про це в інтерв’ю радіо “Свобода” заявив народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА.
“Попередні рішення на партійному рівні в нас були. До початку сесії збиралася політрада Партії регіонів. Але, наприклад, коли я відпочивав, були якісь домовленості на найвищому рівні”, - сказав він.
Водночас Л.КОЖАРА зауважив, що особисто він не брав участі в переговорах. “Але в понеділок (1 вересня – УНІАН) відбулась політрада Партії регіонів, і певні політичні рішення були ухвалені разом. Внаслідок цього були очевидні деякі голосуванні у ВР”, - сказав народний депутат.
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