Яценюк: при новій більшості я спікером не буду

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що піде зі своєї посади, якщо утвориться нова парламентська більшість з БЮТ і Партією регіонів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

“Я не виключаю, що скоріше за все, так і буде – об’єктивно, при новому форматі коаліції, при новій більшості, я спікером не буду”, – сказав А.ЯЦЕНЮК, зауваживши, що не залишиться на посаді, навіть якщо йому це пропонуватимуть.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що не хоче нікого зраджувати і хоче реалізувати на своєму прикладі проект чесного політика.