Загроза терактів в Україні: Порошенко доручив Гройсману і Кличку посилити заходи безпеки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Забезпечення спокою та впевненості у своїй захищеності всіх громадян, які проживають і перебувають в Україні, має стати пріоритетним у діяльності Кабінету міністрів України», - наголосив президент у листах до очільника уряду та міського голови Києва.

Глава держави зазначив, що вчинення у центральній частині Києва у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, зухвалого терористичного акту вимагає посилення заходів щодо протидії злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку у столиці України та регіонах.

Порошенко наголосив на необхідності підвищення оперативності реагування на правопорушення шляхом використання технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях та звернувся з проханням встановити у всіх обласних центрах, а за потреби – у містах та районних центрах, в місцях найбільш масового скупчення людей та на територіях, наближених до них, приладів і засобів зовнішнього контролю (відеоспостереження) із довготривалим збереженням записів.

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У листі також вказано на необхідність посилення протидії неконтрольованому обігу зброї, вибухівки і боєприпасів.

«Події, що останнім часом відбуваються в Україні, свідчать про зростання терористичних загроз і різке погіршення криміногенної ситуації, що пов’язані як з неконтрольованим обігом зброї, вибухівки й боєприпасів всередині країни, так і з російською агресією, спрямованою на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації у державі», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

Поліція кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилися фахівці ФБР США.