Томенко про найбільші помилки та досягнення Ющенка
Треба навчитися жити незалежно від влади
Найбільшим досягненням Президента України Віктора ЮЩЕНКА народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) вважає рівень забезпечення громадських та політичних свобод в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив сьогодні під час веб-конференції на сайті «Обозреватель».
Відповідаючи на питання про найбільші помилки Віктора ЮЩЕНКА, яких він припустився, перебуваючи на посаді Президента, М.ТОМЕНКО сказав: «В силу різних обставин Ющенко відмовився бути загальнонаціональним політичним лідером України і почав нагадувати етнографічного Президента держави. Це вважаю найголовнішою помилкою Президента».
Другою, не менш значимою помилкою В.ЮЩЕНКА М.ТОМЕНКО назвав те, що Президент України послухав свою команду в тому, що головними його опонентами є «помаранчеві» політики. За той час, коли він разом зі своїм оточенням їх критикував, склалася ситуація, за якої В.ЮЩЕНКО був змушений добровільно передати владу команді В.ЯНУКОВИЧА, зауважив М.ТОМЕНКО.
Разом з тим, безперечним досягненням Президента М.ТОМЕНКО назвав рівень забезпечення громадських та політичних свобод в Україні, що характеризує не лише стан ЗМІ, а й загалом щоденне життя і думання суспільства. Демократичні цінності суспільства на порядок випереджають рівень правлячої політичної еліти. І саме це М.ТОМЕНКО вважає одним з найбільших успіхів Помаранчевої революції.
М.ТОМЕНКО також вважає, що українцям треба навчитися жити незалежно від влади, а не боротися за чергового «народного Президента». «Якщо ми й надалі будемо жити від виборів до виборів або сподіватися на чергового народного президента, то ми «загрузнемо» надовго. Щоб цього не сталося, нам треба навчитися жити незалежно від влади. Необхідно порвати з нашим ідеологічним комуністичним минулим, яке передбачало необхідність працювати на «світлу ідею» або на визначного політика, що колись має прийти на Україну. Нам треба спільно сформувати таку систему суспільних і корпоративних відносин в Україні, щоби незалежно від формату коаліції, і, навіть, прізвища Президента, ми (суспільство) себе впевнено почували. Моє розуміння національної ідеї дуже просте: жити в державі, якою можна пишатися. Все і всі, що заважають цій ідеї - мої опоненти. Чи це оточення Президента, чи оточення ЯНУКОВИЧА», - зазначив депутат.
Він також наголосив, що бачить майбутнє України у підтримці так званого «середнього класу» суспільства. М.ТОМЕНКО назвав неефективною концепцію державної політики, за якою стратегічним пріоритетом є підтримка або олігархів (дуже багатого прошарку суспільства), або, навпаки, дуже бідних людей. «Тому я сьогодні вважаю більш актуальним завданням державної політики утвердження в Україні суспільства вільних людей як у політичному, так і в економічному розумінні», - зазначив М.ТОМЕНКО.
Важливим чинником створення демократичного суспільства, на його думку, є утвердження принципу чесного платника податків. «І в цьому приклад повинні демонструвати високопосадовці. Тому завдання суспільства і ЗМІ – час від часу запитувати у президента банку «Правекс» Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, чи у дружини Віктора ЯНУКОВИЧА, як вони виживають: на 1000 чи 2000 задекларованих гривень у місяць? Можливо, їм треба звернутися в якийсь благодійний фонд допомоги бідним людям… Це стосується, до речі, й інших політиків. Якщо згадати ще недавні декларації Віктора ЮЩЕНКА чи багатьох членів уряду ТИМОШЕНКО, то вони також не вирізнялися реалістичністю. Якщо суспільство в цьому питанні не буде мовчати, то у керівництва держави офіційно з’являться, окрім автопричепів, ще й автомобілі, власні квартири і будинки, а їхні дружини і діти почнуть декларувати реальні доходи», - наголосив М.ТОМЕНКО.