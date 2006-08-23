Томенко про найбільші помилки та досягнення Ющенка

Найбільшим досягненням Президента України Віктора ЮЩЕНКА народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) вважає рівень забезпечення громадських та політичних свобод в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив сьогодні під час веб-конференції на сайті «Обозреватель».

Відповідаючи на питання про найбільші помилки Віктора ЮЩЕНКА, яких він припустився, перебуваючи на посаді Президента, М.ТОМЕНКО сказав: «В силу різних обставин Ющенко відмовився бути загальнонаціональним політичним лідером України і почав нагадувати етнографічного Президента держави. Це вважаю найголовнішою помилкою Президента».

Другою, не менш значимою помилкою В.ЮЩЕНКА М.ТОМЕНКО назвав те, що Президент України послухав свою команду в тому, що головними його опонентами є «помаранчеві» політики. За той час, коли він разом зі своїм оточенням їх критикував, склалася ситуація, за якої В.ЮЩЕНКО був змушений добровільно передати владу команді В.ЯНУКОВИЧА, зауважив М.ТОМЕНКО.

Разом з тим, безперечним досягненням Президента М.ТОМЕНКО назвав рівень забезпечення громадських та політичних свобод в Україні, що характеризує не лише стан ЗМІ, а й загалом щоденне життя і думання суспільства. Демократичні цінності суспільства на порядок випереджають рівень правлячої політичної еліти. І саме це М.ТОМЕНКО вважає одним з найбільших успіхів Помаранчевої революції.

М.ТОМЕНКО також вважає, що українцям треба навчитися жити незалежно від влади, а не боротися за чергового «народного Президента». «Якщо ми й надалі будемо жити від виборів до виборів або сподіватися на чергового народного президента, то ми «загрузнемо» надовго. Щоб цього не сталося, нам треба навчитися жити незалежно від влади. Необхідно порвати з нашим ідеологічним комуністичним минулим, яке передбачало необхідність працювати на «світлу ідею» або на визначного політика, що колись має прийти на Україну. Нам треба спільно сформувати таку систему суспільних і корпоративних відносин в Україні, щоби незалежно від формату коаліції, і, навіть, прізвища Президента, ми (суспільство) себе впевнено почували. Моє розуміння національної ідеї дуже просте: жити в державі, якою можна пишатися. Все і всі, що заважають цій ідеї - мої опоненти. Чи це оточення Президента, чи оточення ЯНУКОВИЧА», - зазначив депутат.

Він також наголосив, що бачить майбутнє України у підтримці так званого «середнього класу» суспільства. М.ТОМЕНКО назвав неефективною концепцію державної політики, за якою стратегічним пріоритетом є підтримка або олігархів (дуже багатого прошарку суспільства), або, навпаки, дуже бідних людей. «Тому я сьогодні вважаю більш актуальним завданням державної політики утвердження в Україні суспільства вільних людей як у політичному, так і в економічному розумінні», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Важливим чинником створення демократичного суспільства, на його думку, є утвердження принципу чесного платника податків. «І в цьому приклад повинні демонструвати високопосадовці. Тому завдання суспільства і ЗМІ – час від часу запитувати у президента банку «Правекс» Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, чи у дружини Віктора ЯНУКОВИЧА, як вони виживають: на 1000 чи 2000 задекларованих гривень у місяць? Можливо, їм треба звернутися в якийсь благодійний фонд допомоги бідним людям… Це стосується, до речі, й інших політиків. Якщо згадати ще недавні декларації Віктора ЮЩЕНКА чи багатьох членів уряду ТИМОШЕНКО, то вони також не вирізнялися реалістичністю. Якщо суспільство в цьому питанні не буде мовчати, то у керівництва держави офіційно з’являться, окрім автопричепів, ще й автомобілі, власні квартири і будинки, а їхні дружини і діти почнуть декларувати реальні доходи», - наголосив М.ТОМЕНКО.