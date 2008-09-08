Тимошенко заявила, що на кожне вето Ющенка у неї буде 300 голосів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у разі ветування Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ ухвалених 2 вересня законів БЮТ долатиме вето.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я хочу сказати, заради стабільності в країні я від цих законів не відмовлюся, і якщо буде накладене вето, ми долатимемо це вето, тому що це потрібно не Президенту, не прем`єру, це потрібно, щоб чітко і зрозуміло зафіксувати ті розподіли повноважень, які зафіксовані в Конституції».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ, про Конституційний Суд, а також закону, на який було подолане вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. ці закони було ухвалено за відсутності в сесійному залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і ухвалили рішення про вихід з коаліції.

У НУ-НС наполягають, що Президент має на всі 4 закони накласти вето, а БЮТ відмовитися від участі в його подоланні.