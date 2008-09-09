Єхануров заспокоїв український народ

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ виключає можливість втягування Збройних Сил у силовий варіант розв’язання внутрішньополітичної кризи в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Ю.ЄХАНУРОВ, зокрема, розповів про мету проведеної вчора у Генеральному штабі ЗСУ наради за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

При цьому він наголосив, що ніяких можливих силових варіантів щодо вирішення політичної кризи в Україні на згаданому заході не розглядалося.

«Я разом із начальником Генерального штабу доповіли Президенту про стан справ в армії і про найближчі військові навчання, які заплановані для проведення», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що “армія є дуже відповідальним державним інститутом, і ніякі негативні зовнішні сили не можуть впливати на неї”.

«Хочу заспокоїти український народ – Збройні Сили працюють лише на забезпечення захисту своєї країни. Можливість втягування ЗСУ у силовий варіант вирішення політичної кризи в Україні є позицією безвідповідальних політиків», - підсумував міністр оборони.