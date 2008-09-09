10,8 мільярдів на армію Єхануров вважає "заохоченням до агресії"

Передбачені Міністерством фінансів видатки на оборону у 2009 році є прямою загрозою національному суверенітету України і заохоченням до агресії проти неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на прес-конференції.

У зв’язку з цим він повідомив, що на бюджетний запит військового відомства на 2009 рік Мінфін не продемонстрував готовності сприяти виконанню державної програми розвитку Збройних Сил, рішень Президента і РНБО, зокрема в частині технічного переоснащення і професіоналізації армії.

«Визначений на сьогодні обсяг видатків у сумі 10,8 млрд. грн. є вкрай обмеженим і становить лише 0,85% від ВВП на 2009 рік. Це є надзвичайно низький рівень фінансування оборони за весь період існування Збройних Сил і є найнижчим серед європейських країн», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

При цьому він зазначив, що за підсумками роботи бюджетної комісії Міноборони об’єктивно визначені мінімальний необхідний рівень обсягів фінансування армії на 2009 рік у суму 32 млрд. грн., що становить 2,5% від прогнозованого ВВП.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, цей ресурс необхідно спрямувати за такими найважливішими для національної безпеки і оборони держави напрямками: перехід на цифрову систему зв’язку, розвиток озброєння і військової техніки, бойова підготовка військ, матеріально-технічне забезпечення, соціальна захищеність військовослужбовців та членів їх сімей.

«Недофінансування армії є прямою загрозою національного суверенітету України, це є заохочення до агресії. Народні депутати не є «п’ятою колоною» і не будуть годувати чужу армію» - сказав міністр, наголосивши на крайній необхідності ухвалити зміни до військового бюджету на 2008 рік.