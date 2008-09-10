Яценюк на гроші Ахметова створить партію - ЗМІ

"Наша Україна" почала активну підготовку до позачергових парламентських виборів, пише "Коммерсантъ-Україна". У разі самостійної участі у виборах "Наша Україна" зіткнеться з кадровою проблемою – з першої п`ятірки блоку НУНС лише В’ячеслав Кириленко може залишитися в списку, відзначає видання.

Так, за інформацією Ъ голова Верховної ради Арсеній Яценюк, який був третім в списку НУНС, останній тиждень провів у активних переговорах про своє політичне майбутнє. Джерела в "Нашій Україні" стверджують, що президент Віктор Ющенко зажадав від В’ячеслава Кириленка докласти максимум зусиль для того, щоб нинішній спікер погодився залишитися в списку. Тим часом джерела заявляють, що пан Яценюк категорично відмовляється входити до складу "Нашої України" і серйозно задумався про створення власного політичного проекту. Більш того, як стало відомо, в цьому напрямі він вже зробив перші кроки.

За наявною інформацією, пан Яценюк вже розмовляв з бізнесменом Рінатом Ахметовим, який підтвердив свою готовність підтримати як фінансово, так і інформаційно створення спікером своєї партії. При цьому пан Ахметов нібито висунув одну умову: другою людиною в партії повинна стати секретар Ради нацбезпеки і оборони Раїса Богатирьова, яка нещодавно зі скандалом залишила лави Партії регіонів. Слід зазначити, що згідно з законодавством самостійно ця партія у виборах брати участь не зможе, і панові Яценюку потрібно буде або очолити існуючу партію, або створити блок, як це свого часу зробив Юрій Луценко з "Народною самообороною".

Соратник і близький друг пана Ахметова Борис Колесников вчора заявив Ъ, що йому нічого не відомо про такі переговори: "Я не спілкувався з Рінатом Ахметовим вже п`ять днів. Думаю, це містика".