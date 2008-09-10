У Яценюка душа вже переболіла, тепер болить голова

Якщо є бажання створювати нову коаліцію, то необхідні нові вибори до Верховної Ради.

Про це сказав голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції на Вінниччині.

За його словами, «якщо є бажання створювати нову більшість, якщо є бажання запроваджувати європейські стандарти, то треба йти на нові вибори, з новою ідеологією, з новими гаслами».

Він зазначив, що на сьогодні вже «маски зняті» і тепер «буде все чітко зрозуміло і ми ще подивимось, хто що виграє».

На запитання журналістів, чи не болить в нього душа за розвал коаліції, він відповів: «У мене вже голова болить. Душа вже не болить, переболіла, душею алогічні речі неможливо виправити».

За його словами, політичні сили йшли на дострокові вибори під одними гаслами, а коли прийшли до Верховної Ради «поділили крісла, і тепер не знаємо, в які двері ломитися». «Ми знову ставимо особистісне на три щаблини вище, ніж загальнодержавне», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, в нинішньому парламенті неможливо створити нову коаліцію, оскільки тоді мова йтиме про зміну політичних поглядів, політичних уподобань. А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що в українській політиці мало що змінилося. «Змова, зради і візантійщина – це три основні елементи української політики», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що у нинішній Верховній Раді не можна створювати нову коаліцію, оскільки політичні сили йшли на дострокові вибори з ідеологічними програмами, які в разі створення нової коаліції, свідчитимуть про «ревізію виборів».