Бурінням на українських газових родовищах Росія порушила Конвенцію ООН з морського права - депутат

Про це на сторінці Facebook написала народний депутат фракції ”Блок Петра Порошенка”, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

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"Зважаючи на невизнання міжнародним товариством Криму, як складової Російської Федерації, права на виключну економічну зону у 200 морських миль від похідної лінії має держава Україна. Таким чином, Одеське та Голіцинське родовище знаходиться в межах виключної економічної зони України, що обумовлює її суверенні права на управління ресурсами родовищ", - пише Фріз.

Народний депутат наголошує, що згідно з нормами міжнародного права лише країна має виключні права на розвідку, видобування та управління природними ресурсами цього регіону, а оскільки платформа належить захопленій у 2014 році в України компанії «Чорноморнафтогаз», що сьогодні функціонує як державне унітарне підприємство, що зареєстроване в російській юрисдикції, відповідальність за порушення міжнародних правил несе безпосередньо Російська Федерація, як держава, що розпоряджається цим незаконно отриманим майном.

"У зв’язку з цим на міжнародному рівні ми закликаємо світове співтовариство: засудити дії Російської Федерації та посилити санкції щодо російського енергетичного та фінансового сектору. Ініціювати процес порушень Конвенції ООН з морського права від 1982 року на Міжнародному трибуналі з морського права", - заявила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, прикордонним літаком зафіксовано та підтверджено місцезнаходження в Одеському та Голіцинському газових родовищах самопідйомних бурових платформ, стаціонарних платформ та суден забезпечення під прапором РФ.

"Присутність суден забезпечення під прапором РФ у межах родовищ може свідчити про продовження незаконної розвідки та розробки природних ресурсів, а також експлуатацію установок і споруд в промислових цілях, без дозволу компетентних органів України", - йшлося у повідомленні прикордонників.