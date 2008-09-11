Кучма не радить Януковичу зв'язуватися з Тимошенко

Екс-президент України Леонід Кучма вважає, що союз з БЮТ не піде на користь Януковичу і очолюваній ним партії. В ексклюзивному інтерв`ю УНІАН політик висловив думку, що Партія регіонів повинна задатися запитанням, як оцінять виборці таке її рішення: "Чи хочуть вони союзу Януковича з Тимошенко… Чи пам’ятають вони, що Юлія Володимирівна неодноразово заявляла, що з “регіоналами” вона ніколи не матиме нічого спільного…"

"Не думаю, що такий союз додасть рейтингу Партії регіонів та її лідеру. Але в Україні все можливо", - сказав Кучма. - Так само не уявляю я собі коаліції НУ–НС та Партії регіонів. Це різні люди, різні погляди. Так що і перший варіант коаліції – погано, і другий – погано, і дострокові вибори – погано, але із трьох бід я обрав би меншу. Чи треба розжувати, що маю на увазі? Правильно: краще перевибори. Нехай суспільство розсудить ще раз".

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