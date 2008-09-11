У Генпрокуратурі пояснили Тимошенко, чому її на допити "тягають"

Генеральна прокуратура України заявляє, що факт отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА діоксином доведений слідством, експертизами і не підлягає сумніву.

Про це йдеться у заяві прес-служби Генеральної прокуратури України, обнародуваній на офіційному сайті відомства.

У документі зазначається, що сьогодні, 11 вересня 2008 року, будучи запрошеною для дачі свідчень у якості свідка у справі про замах на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА перед приміщенням Головного слідчого управління Генеральної прокуратури у розмові із журналістами прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сумніви щодо отруєння діоксином тодішнього кандидата у Президенти В.ЮЩЕНКА, порадивши “…звернутися до найкращої європейської лабораторії, залучити експертів з усіх країн, які мають такі самі лабораторії, щоб дійсно публічно зробити аналіз, довести все, а після того людей на допити тягати".

Прес-служба Генеральної прокуратури уповноважена заявити, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА доведений слідством, різними іноземними лабораторіями та експертизою із залученням міжнародних спеціалістів і вважається доконаним фактом, який сумніву не підлягає.

Водночас Генеральна прокуратура України переконливо рекомендує політикам та особам, які займають особливо відповідальне посадове становище в державі, утримуватися від подібних заяв.

“Застерігаємо усіх від втручання у діяльність правоохоронного органу, яке має на меті добитися прийняття незаконних рішень, що переслідується законом”, - сказано у заяві Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

4 лютого 2008 року заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША заявляв, що слідству точно відомі місця та умови виготовлення діоксину, яким був отруєний В.ЮЩЕНКО.

Крім того, міжнародна група лікарів, що проводила лабораторну діагностику стану Президента, категорично спростовувала заяви політиків щодо сумнівів в отруєнні глави держави.