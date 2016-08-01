Екс-начальника штабу ВМС, що перейшов на бік Росії, судитимуть за держзраду

Про це повідомляється на офіційному сайті заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Колишній контр-адмірал, вчинивши дезертирство із Військово-морських сил ЗСУ, вступив на військову службу у збройні сили держави-агресора та з липня 2014 року перебував на посаді заступника командувача Каспійської флотилії ВМС РФ. В даний час Шакуро з військової служби звільнений та перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.

У липні 2016 року військовою прокуратурою Південного регіону йому було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.408 (дезертирство) та ч.1 ст.111 (державна зрада).

Наразі військовою прокуратурою Південного регіону закінчено спеціальне досудове розслідування і обвинувальний акт стосовно Шакура направлено до суду.