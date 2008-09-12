Яценюк пообіцяв людям розібратися, чого у них болить голова

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір ініціювати проведення експертизи стану здоров`я жителів Новобогданівки та інших населених пунктів, що постраждали внаслідок вибухів на території 275-ї бази зберігання артилерійських і ракетних боєприпасів.

Про це спікер ВР заявив сьогодні у відповідь на заяву депутата Новобогданівської сільської ради Миколи ХОДУСА про те, що жителі сіл, які перебували в безпосередній близькості від складів, де сталися вибухи (Новобогдіновка, Троїцьке, Відродження), постійно скаржаться на підвищену стомлюваність і головні болі.

«Ця інформація для спецрозслідування. Я сприятиму проведенню незалежної експертизи. Матеріали, які ви мені направите, буде передано до Генпрокуратури і Міністерства охорони здоров`я», - заявив А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що ця інформація суперечить даним, які він одержував з офіційних джерел, зокрема, структур санепідемстанції, які заявляли, що при проведенні регулярних моніторингів якихось відхилень від норми ні в стані грунту, ні в стані води не було виявлено.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибухів на військових складах у Новобогданівці в 2004 році двоє людей загинули, більш як 2 тисячі осіб визнані потерпілими.

Пожежа і вибухи снарядів на складах боєприпасів 275-ї артилерійської бази під Новобогданівкою Запорізькій області відбувалися за останні чотири роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різного ступеня дістали більш як 10 чоловік.