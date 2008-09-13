У Ющенка зрозуміли, на що спиралась Тимошенко у розрахунках бюджету-2009

Кабінет міністрів при розрахунку показників державного бюджету на 2009 рік виходив із ціни на природний газ 250 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що такого висновку дійшли фахівці Секретаріату, проаналізувавши проект держбюджету на 2009 рік, що надійшов до них від уряду .

Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що документ було отримано Секретаріатом Президента сьогодні кілька годин тому.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на газ, який поставляється Росією для України, з 1 січня 2009 року збільшиться майже вдвічі.

У 2008 році Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.