У Ющенка зрозуміли, на що спиралась Тимошенко у розрахунках бюджету-2009
Висновок Секретаріату Президента
Кабінет міністрів при розрахунку показників державного бюджету на 2009 рік виходив із ціни на природний газ 250 доларів за тисячу кубометрів.
Як передає кореспондент УНІАН, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що такого висновку дійшли фахівці Секретаріату, проаналізувавши проект держбюджету на 2009 рік, що надійшов до них від уряду .
Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що документ було отримано Секретаріатом Президента сьогодні кілька годин тому.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на газ, який поставляється Росією для України, з 1 січня 2009 року збільшиться майже вдвічі.
У 2008 році Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.