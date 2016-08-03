Мін’юст РФ досі не відреагував на запит України щодо вивчення документів у справі політв’язня Клиха

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов.

«Ще у червні 2016 року ми звернулися до Міністерства юстиції РФ з проханням надати документи у справі Клиха для вивчення. На жаль, відповіді наразі не отримали», - зазначив він.

«Отримали листа від нашого політв'язня Станіслава Клиха, який утримується в Чечні. У СІЗО-1 в Грозному немає телевізора, тому він відрізаний від інформації про те, що відбувається в Україні та світі! Інформаційна блокада - це один із способів тиску, який використовується проти українців», - додав заступник міністра.

Читайте такожКарпюк готовий написати прохання про помилування - адвокат

Як повідомляв УНІАН, у Росії Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили за нібито «участь у банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк за часів першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 і початку 1995 року сам брав у них участь.

26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 року ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.

В середині червня в Міністерстві юстиції України повідомили, що направили до Росії запит про передачу незаконно засуджених в Росії Карпюка та Клиха.