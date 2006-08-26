Полтавська облрада хилиться до ”широкої коаліції”

У Полтавській обласній раді ініціюється створення нової коаліції з депутатів від КПУ, СПУ і Партії регіонів, сказано в заяві фракції СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, в заяві йдеться про вихід депутатів фракції СПУ з колишньої коаліції в облраді й ініціювання створення "широкої" коаліції.

Соціалісти обгрунтовують свій вихід з колишньої коаліції з "Нашою Україною" і БЮТ порушенням домовленостей, а також створенням у Верховній Раді "широкої" коаліції.

Керівник фракції Партії регіонів в облраді Олександр УДОВИЧЕНКО вважає, що така коаліція з`явиться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, у травні фракція СПУ заявила про намір вийти з коаліції в Полтавській облраді на знак протесту проти призначення полтавським губернатором члена «Нашої України» Валерія АСАДЧЕВА. Раніше члени "помаранчевої" коаліції в облраді досягли домовленості, що член СПУ очолює держадміністрацію Полтавської області, керівником Полтавської облради стає представник БЮТ, а його заступником буде представник "Нашої України".

Наприкінці березня БЮТ, "Наша Україна" і СПУ домовилися про створення коаліції в кількості 59 із 90 депутатів у Полтавській облраді.