Чернігівський губернатор повернув "компліменти" людям Тимошенко

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО заперечив звинувачення у бездіяльності стосовно освоєння виділених з держбюджету коштів на соціально-економічний розвиток регіону, що пролунали на його адресу під час позачергової сесії обласної ради 9 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОМЕНКО сказав під час брифінгу в облдержадміністрації.

«Це типовий приклад популізму і перекладання проблеми з хворої голови на здорову», - заявив В.ХОМЕНКО.

Він пояснив журналістам принцип освоєння субвенцій. Зокрема, за його словами, спочатку у державному бюджеті передбачаються кошти на ту чи іншу програму, потім підписується порядок їх використання, згідно з яким затверджуються об’єкти під субвенцію. Далі за попереднім тендером розробляється проектно-кошторисна документація, вона повинна пройти експертизу на відповідність державним будівельним правилам і нормам, і завершується цей процес проведенням тендеру на визначення виконавця робіт.

В.ХОМЕНКО наголосив, Чернігівська облдержадміністрація у визначений термін подала такий перелік об’єктів, врахувавши, щоб проектно-кошторисна документація на вказані об’єкти вже була виготовлена для прискореного освоєння коштів. Але, за словами голови ОДА, позиція облдержадміністрації була повністю проігнорована, і були затверджені 105 об’єктів, лобійовані однією політичною силою, з яких проектно-кошторисну документацію мали лише шість. Повністю були змінені об’єкти на газифікацію, підкреслив В.ХОМЕНКО.

«Цинізм ситуації полягає у тому, що після цього Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, яке й затверджувало ці 105 об’єктів, надіслало до обласної адміністрації листа, в якому вказувало на відсутність необхідної документації на виконання робіт», - сказав В.ХОМЕНКО.

Крім того, перелік об’єктів, по яких треба освоювати субвенції на соціально-економічний розвиток, ОДА отримала від Кабміну 11 червня, а на будівництво газопроводів від Міністерства регіональної політики – лише 8 липня.

«Але я запевняю вас і всю громаду області – всі ці кошти будуть освоєні належним чином. Мене не турбує приналежність ініціатив окремим депутатам, партійне чи непартійне походження коштів, бо всі вони йдуть в область, і наша задача – освоїти їх максимально швидко», - наголосив В.ХОМЕНКО.

Він також заявив, що після зміни керівництва Служби автомобільних доріг в області відбувся перерозподіл коштів між організаціями залежно від зацікавленості окремої політичної сили, і в результаті 75 млн. грн. на ремонт доріг, як головний виконавець, отримало не місцеве підприємство, а підприємство з Донецька.

Коментуючи обвинувачення окремих депутатів у незаконному виділенні земельних ділянок у районах області, В.ХОМЕНКО запевнив, що все відбувалося і відбуватиметься тільки в рамках закону. Він нагадав, що відмінив низку розпоряджень, прийнятих впродовж 2006 – першої половини 2007 років з явними порушеннями. Зокрема, йдеться про виділення земельних ділянок у Бобровицькому районі (понад 500 га), у Козелецькому – 560 га, у Чернігівському – 160 га.

«І чомусь ці факти не стають предметом обговорення і дискусії «борців за правду». Вони хочуть мене деморалізувати, розхитати? Не вдасться. Все буде робитися по закону», - запевнив В.ХОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня за ініціативи фракції БЮТ відбулась позачергова сесія Чернігівської облради, на якій депутатам облради не вистачило голосів для висловлення недовіри голові держадміністрації В.ХОМЕНКУ.

Перед голосування, під час обговорення питань, голова фракції БЮТ Анатолій БОГУШ звинуватив В.ХОМЕНКА у безвідповідальності щодо використання коштів державних субвенцій на соціально-економічний розвиток регіону, на енергозбереження і газифікацію населених пунктів, сприянні у незаконному виділенні земель. За словами А.БОГУША, тендери вчасно не проводяться, тому "більшість об`єктів жодної копійки до цього часу не отримали".

У свою чергу, В.ХОМЕНКО звинуватив БЮТ у “розхитуванні” влади. На його думку, узурпацію влади, яку здійснює Кабінет міністрів, представники БЮТ намагаються посилити відстороненням тих керівників місцевої виконавчої влади, які висловлювали критичну позицію щодо урядових дій, спрямованих на руйнацію демократичної коаліції.