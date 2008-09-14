Ющенко скасував сьогоднішню поїздку до Криму

Заплановану на сьогодні робочу поїздку до Криму Президента України Віктора ЮЩЕНКА відмінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив представник прес-служби Ради міністрів Криму.

При цьому співробітник прес-служби кримського уряду не зміг пояснити причину відміни поїздки, відзначивши, що не має такої інформації.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що сьогодні, 14 вересня, В.ЮЩЕНКО огляне в Ялті швидкісну ділянку ралі Prime Yalta Rally-2008.

Prime Yalta Rally є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України. Автоперегони в Ялті проходять уже вчетверте.