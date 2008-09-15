З київського заводу вкрали десятки кілограмів золота й паладію

На київському заводі «Електроприлад» вкрадено десятки кілограмів золота й паладію.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, керівництво й працівники ВАТ «Електроприлад», які повернулися 13 вересня на підприємство, були шоковані розгромом унікального й дорогого устаткування, на складах і в адміністративних приміщеннях, а також викраденням десятків кілограмів дорогоцінних металів – паладію та золота, що використовуються при виготовленні надточних пристроїв для літаків, кораблів, танків і підводних човнів.

«Все розграбовано, все розбито. Таке враження, що потрапили в кам`яне століття. Важко уявити, що люди могли зробити таке із заводом у нинішній час. Як варвари. Ситуація гірша, ніж після урагану «Катрін» у США», - заявив відразу після повернення на завод голова правління ВАТ «Електроприлад» Юрій КИСЛЯКОВСЬКИЙ.

Ю.КИСЛЯКОВСЬКИЙ зазначив, що за півроку, «протягом яких на підприємстві орудували російські рейдери, завод жодного разу не працював – у зв`язку з цим прямі втрати державного бюджету становлять близько 6 млн. гривень неодержаних платежів». Що стосується заводу, то йому завдано колосальних збитків: викрадено десятки кілограмів дорогоцінних металів – золота й паладію, розбито дороге устаткування й верстати, вивезено готові й напівготові прилади, в яких використовуються дорогоцінні метали, вироби і заготівки з кольорових металів, розгромлено адміністративні приміщення, меблі, вікна.

«Точно сказати, яких збитків завдано підприємству, зараз неможливо – з понеділка почнемо проводити інвентаризацію. Але вже зараз із повною упевненістю можу заявити: збитки становитимуть, як мінімум, десятки мільйонів доларів США. Це, якщо нам вдасться відновити технологію, якщо ж ні – то збитки вийдуть на сотні мільйонів доларів», - підкреслив голова правління.

Керівник підприємства сподівається, що через 2-3 тижні заводу вдасться поступово запустити виробництво, проте відбудеться це тільки в тому випадку, якщо вдасться відновити основні технологічні цикли. За словами Ю.КИСЛЯКОВСЬКОГО, інженерно-технічний персонал підприємства, не зважаючи на шестимісячну перерву, готовий повернутися й приступити до роботи.

Понад 50 співробітників заводу в суботу попередньо оглянули виробничі цехи й інші приміщення. Вони були обурені станом підприємства й розгромом на ньому. Інвентаризацію й відновлювальні роботи почнуть сьогодні, 15 вересня.

На підприємстві нагадують, що в березні 2008 р. група осіб, «сфальсифікувавши протокол попередніх загальних зборів акціонерів, силовим методом узяла під контроль підприємство, виставивши на вулицю легітимне керівництво й позбавивши роботи на більш ніж півроку трудовий колектив».

26 серпня 2008 року акціонери ВАТ «Електроприлад» переважною більшістю голосів на загальних зборах акціонерів пролонгували повноваження голови правління заводу Ю.КИСЛЯКОВСЬКОГО, який обіймає цю посаду вже більше 25 років. На зборах було зареєстровано декілька десятків акціонерів, які володіють більш ніж 60% акцій.