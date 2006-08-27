Перший в Україні пам’ятник гетьману Мазепі

У Харківській області планують встановити пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, монумент на честь видатного державного діяча планують відкрити 25 липня 2007 року - в день 320-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України. Місцем спорудження пам’ятника вибрано райцентр Коломак.

Майбутній пам’ятник гетьману буде першим на теренах України. Обрання селища Коломак для його встановлення не випадкове - 25 липня 1687 р. на річці Коломак відбулася військова рада, яка обрала Івана Мазепу гетьманом України.

Наприкінці цього тижня голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ взяв участь у закладанні першого каменя під будівництво пам`ятника в Коломаку. На урочистій церемонії були присутні також участь народний депутат Петро ЮЩЕНКО, заступники голови облдержадміністрації Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ і Ярослав ЮЩЕНКО.