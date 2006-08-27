Журналісти, викрадені в Палестині, прийняли іслам

Журналісти американського телеканалу "Фокс ньюс", викрадені в секторі Газа палестинським угрупованням, прийняли іслам. Цю інформацію повідомляє агентство Рейтер з посиланням на "Фокс ньюс", який, у свою чергу, посилається на відеозапис, що його розповсюдили викрадачі.

Журналісти Стів Сентані і Олаф Віг були викрадені 14 серпня в місті Газа озброєними людьми в кількох метрах від офісу палестинських служб безпеки. Відповідальність узяло на себе угруповання "Бригади священного джихаду".

В неділю представники правлячого палестинського руху ХАМАС заявили, що журналістів звільнять за кілька годинників.

РІА "Новости"