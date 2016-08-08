Керівник БДІПЛ ОБСЄ відмовився відповідати на запитання, чи будуть відправлені спостерігачі до окупованого Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Ми зараз саме працюємо над тим, куди будуть направлені наші спостерігачі, тому зараз я не буду відповідати на це запитання ... Поки ми не можемо сказати нічого конкретного, куди будуть направлені спостерігачі», - зазначив Петерсен.

При цьому відмовився відповідати на уточнювальне запитання УНІАН, чи слід це розуміти, що він допускає можливість відправлення спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ до окупованого Криму.

«Мені здається, я абсолютно чітко відповів на це запитання», - наголосив Петерсен.

Також він не відповів, який статус для місії БДІПЛ ОБСЄ матимуть четверо депутатів, яких планується обрати на незаконних виборах до Держдуми РФ, намічених на 18 вересня в окупованому Криму.

Читайте такожУ розвідці пояснили переміщення техніки в окупованому Криму

Петерсен сказав, що місія прибула до РФ з метою спостерігати за виборами, щоб вони відповідали стандартам БДІПЛ ОБСЄ і відповідали зобов'язанням, які взяли на себе країни ОБСЄ, в тому числі Росія.

«Я хотів би наголосити, що ми ці стандарти і методологію застосовуємо для всіх країн ОБСЄ, включаючи й вашу (РФ)», - додав він.

За словами Петерсена, важливо розуміти, що роль місії - проводити спостереження виборчого процесу і представити після закінчення звіт, а не втручатися.

«Ми не зацікавлені у результатах - нас цікавить сам процес - щоб він був прозорим, і щоб він здійснювався з усіма зобов'язаннями ОБСЄ. Ми не будемо давати ніяких поточних коментарів під час виборів», - підсумував керівник місії БДІПЛ ОБСЄ.