Керівник БДІПЛ ОБСЄ відмовився відповідати на запитання, чи будуть відправлені спостерігачі до окупованого Криму
Керівник місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами до Держдуми РФ Ян Петерсен відмовився відповідати на запитання, чи будуть відправлені спостерігачі місії до окупованого Криму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.
«Ми зараз саме працюємо над тим, куди будуть направлені наші спостерігачі, тому зараз я не буду відповідати на це запитання ... Поки ми не можемо сказати нічого конкретного, куди будуть направлені спостерігачі», - зазначив Петерсен.
При цьому відмовився відповідати на уточнювальне запитання УНІАН, чи слід це розуміти, що він допускає можливість відправлення спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ до окупованого Криму.
«Мені здається, я абсолютно чітко відповів на це запитання», - наголосив Петерсен.
Також він не відповів, який статус для місії БДІПЛ ОБСЄ матимуть четверо депутатів, яких планується обрати на незаконних виборах до Держдуми РФ, намічених на 18 вересня в окупованому Криму.
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Петерсен сказав, що місія прибула до РФ з метою спостерігати за виборами, щоб вони відповідали стандартам БДІПЛ ОБСЄ і відповідали зобов'язанням, які взяли на себе країни ОБСЄ, в тому числі Росія.
«Я хотів би наголосити, що ми ці стандарти і методологію застосовуємо для всіх країн ОБСЄ, включаючи й вашу (РФ)», - додав він.
За словами Петерсена, важливо розуміти, що роль місії - проводити спостереження виборчого процесу і представити після закінчення звіт, а не втручатися.
«Ми не зацікавлені у результатах - нас цікавить сам процес - щоб він був прозорим, і щоб він здійснювався з усіма зобов'язаннями ОБСЄ. Ми не будемо давати ніяких поточних коментарів під час виборів», - підсумував керівник місії БДІПЛ ОБСЄ.