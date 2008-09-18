Про вибрик свого підлеглого Луценко дізнався... від журналістів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що кримінальну справу за фактом масштабної дорожньо-транспортної аварії на вулиці Вільямса в Одесі 12 січня, внаслідок якої загинула людина та 11 автомобілів одержали пошкодження, ще не закрита.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України із посиланням на Ю.ЛУЦЕНКА.

“Справа сина депутата Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА – винуватця ДТП, внаслідок якої були розбиті 11 авто і загинула одна людина, дійсно перебуває на моєму особистому контролі”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, було проведено дві ключові експертизи в Одесі і Харкові. “Одеська експертиза встановила вину обох учасників ДТП. Харківська (експертиза) дивним чином не вбачає вини в діях ПЕТРОСЯНА. На підставі цього слідчий міліції дійсно вніс пропозицію прийняти рішення про відсутність складу злочину”, - повідомив він.

Міністр подякував журналістам за своєчасну інформацію. “Зранку я розібрався з цією ситуацією і провів переговори з керівником міліцейського главку та прокуратури. Ми всі прийшли до спільного висновку, що така пропозиція слідчого є абсолютно неадекватною. Він відсторонений від виконання обов’язків, призначена службова перевірка. Справу доручено начальнику слідчого відділу з розслідування ДТП, який вніс пропозицію в прокуратуру. Прокуратура погодилась на проведення нами остаточної комісійної експертизи в місті Києві. Тож, я спростовую інформацію про те, що одеську справу закрито”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, в інтерв’ю УНІАН начальник Центру громадських зв`язків УМВС України в Одеській області Ольга БОГАЧЕНКО повідомила, що сьогодні о 16.00 начальник УМВС в Одеській області Богдан КЕРНИЦЬКИЙ проведе прес-конференцію, під час якої обнародує позицію одеської міліції з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 січня в Одесі на вулиці Вільямса сталась ДТП за участі 11 автомобілів, внаслідок якої загинула одна людина і четверо були травмовані.

Винуватцем нічного зіткнення 11 автомобілів, чотири з яких не підлягають відновленню, співробітники ДАІ називали 18-річного водія автомобіля «Тойота Прадо» - сина заступника голови Одеської обласної ради Ф.ПЕТРОСЯНА. За даними правоохоронців, експертиза показала, що студент Одеської національної юридичної академії перебував на момент аварії у нетверезому стані.

Слідчим управлінням ГУМВД України в Одеській області за фактом ДТП було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України.