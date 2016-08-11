Єльченко: скликання відкритого засідання Радбезу ООН щодо ситуації у Криму завжди можливе

Про це він сказав на брифінгу у Нью-Йорку після закритих консультацій на Раді Безпеки ООН щодо російських провокацій стосовно Криму, який транслювався на сайті ООН.

"Можливість для скликання відкритого засідання завжди відкрита", - сказав Єльченко.

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У зв'язку з цим він наголосив, що відкрита зустріч Ради безпеки ООН буде проведена, якщо у цьому буде потреба.

"На жаль, від нашого російського колеги (Віталія Чуркіна) ми чули тільки обвинувачення, виправдання. Я не чув будь-якої зміни у риториці. Тому, ми задоволені реакцією інших (членів Ради безпеки), але я не бачу, принаймні на зараз, будь-якої зміни у російській позиції стосовно нашого питання", - заявив Єльченко.

При цьому він вважає, що необхідно зачекати, коли російський посол Віталій Чуркін відзвітує про результати закритих консультацій у Москву. "Я сподіваюсь дуже сильно, що це буде об'єктивне інформування", - додав Єльченко.

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Український дипломат сказав, що "не думає, що будь-які подальші дії (зі сторони РФ - УНІАН) не будуть не поміченими або проігнорованими".

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».