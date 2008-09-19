Наливайченко: "проросійські організації" мало пов'язані з Росією

Жоден українець не брав участі в російсько-грузинському конфлікті, незважаючи на те, що в Україну приїжджали спеціальні вербувальники.

Про це заявив в.о. глави Служби безпеки України Валентин Наливайченко, повідомляє Українська правда з посиланням на його інтерв`ю газеті Kyiv Weekly.

"Ми дуже серйозно працювали над тим, щоб громадяни України не були втягнуті в грузинсько-російський конфлікт, оскільки на території країни знаходилися ті, хто приїжджав вербувати українців. І домоглися 100%-ного результату - жоден українець не був задіяний у цьому конфлікті", - сказав Наливайченко.

Говорячи про те, що грузинсько-російський конфлікт загострив проблему територіальної цілісності України, Наливайченко підкреслив:

"Організації, що ставлять під сумнів нашу територіальну цілісність або демократичні цінності нашої країни, що провокують події або ситуації, схожі на те, що відбувається в Криму, є нашими ідеологічними супротивниками".

Він зазначив, що СБУ ще рік тому попереджала про так звані "проросійські організації", які насправді мало пов`язані з Росією, "зате близькі до корупційних і олігархічних кіл", просуваючи їхні інтереси на території України за дуже великі гроші.

"Це небезпечні для нашого суверенітету, держави і громадян структури. І ми не обмежуємося деклараціями, ми активно протидіємо таким організаціям у рамках закону. Направляємо в суди вичерпну інформацію, що розкриває їхню антидержавну сутність і протиправну діяльність", - розповів Наливайченко.

При цьому він особливо підкреслив, що СБУ не займається репресіями і переслідуванням інакомислячих: по кожному з заборонених об`єднань було винесено обґрунтоване судове рішення.