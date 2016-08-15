Ситник підтвердив наявність імені голови штабу Трампа у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу.

"Що стосується Манафорта, серед прізвищ у списку осіб так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів значиться це прізвище, і, відповідно до цих списків, на витрати, пов'язані з даною сумою, починаючи з 20.11.2007 року було виділено загалом понад 12 млн доларів США. Останній запис у книзі стосовно Манафорта датується 5 жовтня 2012 року", - сказав Ситник.

Він наголосив, що наявність прізвища Манафорта не означає, що він дійсно отримував ці кошти, оскільки там стоять підписи інших осіб.

Також директор НАБУ зауважив, що не конкретизовано, з якою метою видавалися ці кошти.

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"Зараз слідство триває, і говорити про перспективу саме по цьому поки що не варто", - сказав Ситник.

Він нагадав, що самі по собі документи з "чорної бухгалтерії" не можуть бути беззаперечними доказами, але вони можуть бути доказами в сукупності з іншими доказами.

За його словами, зараз триває збір доказів для того, щоб довести, що це справжні списки і що певні люди там ставили свої підписи, і довести, що кошти були ними отримані.

"Я думаю, що найближчим часом перші результати вже будуть", - сказав Ситник.

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Як наголосив директор НАБУ, щодо Манафорта буде довести складніше, бо він не займав в Україні жодної посади.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної" каси Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найбільш відомим клієнтом Манафорта був Янукович. Манафорт відігравав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів та Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.