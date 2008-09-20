Клюєв: еліті України час домовитися

Еліті України час домовитися та прийняти програму розвитку країни на 20-30 років.

Таку думку висловив народний депутат України Андрій КЛЮЄВ (фракція Партії регіонів) у своїй статті, надрукованій у газеті «Дзеркало тижня».

За його словами, цей документ має відображати бачення перспектив і пріоритетів розвитку країни в наступних десятиліттях, а також містити оцінку викликів і загроз, з якими Україна може зіткнутися в майбутньому. За його словами, стратегія повинна стати основою для формування галузевих планів і програм, задати орієнтири для бізнесу, науки та освіти.

А.КЛЮЄВ заявив, що для Партії регіонів стратегічною метою є суттєве підвищення якості життя громадян, що передбачає високооплачувані робочі місця, кращі можливості в освіті, охороні здоров`я, поліпшення пенсійного забезпечення та ситуації в довкіллі. За його словами, потрібно також у кілька разів збільшити частку інноваційної промислової продукції в загальному обсязі виробництва.

А.КЛЮЄВ сказав, що потрібно чітко визначитися з термінами реформ охорони здоров`я, модернізації пенсійної системи, програм розвитку інфраструктури - від транспортної до житлово-комунального господарства .

Народний депутат сказав, що з усіх цих питань позиції основних політичних сил практично збігаються, а причини розбіжностей «полягають в особистих амбіціях, а також у питаннях, більшість яких стосуються минулого».

А.КЛЮЄВ наголосив, що «юридичний розвал «демократичної» коаліції, яка фактично не працює, примушує або домовлятися, або знову йти на даремні дострокові вибори». За його словами, «сьогодні вже всі визнають, що без зміни законодавчих правил вибори нічого не змінять, а лише посилять протистояння і завдадуть чергового удару по економіці». «Тому важливо домовлятися», - сказав він. За його словами, відновлення «повноцінної роботи парламенту показало, що цей шлях може бути продуктивним». «І це перший крок», - додав він.