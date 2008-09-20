Ющенко про Тимошенко, Мороза і зраду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що дії прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не можна охарактеризувати інакше, ніж зрада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в перерві засідання Політради «Народного Союзу Наша Україна».

«Те, що зробила прем’єр-міністр, це вже банальне слово стало для української політики – «зрада»», - сказав глава держави.

За його словами, в даному випадку йдеться про те, що глава уряду національні інтереси підмінила своїми особистими інтересами.

«Ця людина не заспокоїться доти, доки не переверне всю Україну з ніг на голову», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО вважає, що метою таких дій є дестабілізація ситуації в Україні.

За словами Президента, це є не новим явищем в політиці, оскільки такі самі дії вчинив свого часу лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сьогодні українському народу потрібно чітко пояснити, що дорога, якою веде прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, є зрадою української демократії.

Глава держави зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде постійно запевняти український народ про важливість збереження демократичної коаліції, але бажання прем’єр-міністра полягає у формуванні двох коаліцій.

Одна коаліція, наголосив В.ЮЩЕНКО, «для народу» - між БЮТ та НУ-НС. «А друга коаліція, яку БЮТ буде робити і успішно робить – де все розписано, все готово, навіть на момент нашої розмови з вами – це коаліція БЮТ і Партії регіонів», - сказав В.ЮЩЕНКО.